Protezione civile, a Gavi in arrivo 13 nuovi volontari

GAVI — Nuovi volontari per il gruppo della Protezione civile comunale a Gavi. Si è da poco concluso infatti il corso della durata di quattro settimane tenuto da docenti della Provincia a cui hanno partecipato 13 persone. «Presto il nostro gruppo si arricchirà di nuovi volontari», spiega il responsabile Giuseppe Ventriglia, che è anche presidente provinciale dell’Anc, l’associazione dei carabinieri in congedo. In autunno gli uomini di Ventriglia parteciperanno a un seminario sui piani di protezione civile comunali e in quell’occasione verranno consegnati gli attestati.