Un party per combattere la malattia, ricordando padre e figlio

NOVI LIGURE — Una festa per dire stop alla malattia: a Novi Ligure per il quinto anno consecutivo torna l’Angelone Party, una serata per raccogliere fondi a favore della Fondazione Irccs – Istituto nazionale dei tumori. La manifestazione, che si terrà venerdì 12 luglio dalle 21.00, è organizzata dal Macaco Rugby e per la seconda volta si svolge in collaborazione con l’associazione Arceam, nata per onorare la memoria di Enrico e Andrea Motta, purtroppo prematuramente scomparsi, vittime di mali per i quali ancora non esiste una cura che garantisca la guarigione. Nello specifico, Enrico, amico dei ragazzi dell’Arceam, malato di linfoma di Hodgkin, era in cura presso il policlinico San Matteo di Pavia e per questo motivo il beneficiario della serata è la Fondazione Irccs legata a questo istituto.

L’Angelone Party nasce dai ragazzi del Macaco Rugby che circa otto anni fa hanno deciso di organizzare eventi con il solo scopo di fare beneficenza divertendosi, così è nato il cocktail che prende il nome di Angelone (ideato da Angelo Sanniota) e gli ironici video che accompagnano ogni festa. Per partecipare all’Angelone non è necessario consumare uno dei cocktail o giocare a rugby, ma basta presentarsi al Sotto2.Zero corso Marenco a Novi Ligure, dare un contributo anche piccolo (l'anno scorso complessivamente sono stati donati quasi 1.300 euro) e divertirsi un po’ in compagnia di tutti gli altri partecipanti. Novità di questa edizione saranno la musica live con il gruppo “Herry Merry” e la partecipazione del Bar Sport con i suoi panini.