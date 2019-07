Dipendente comunale si sposa, uffici tenuti aperti dal sindaco

CARREGA LIGURE - L’unica dipendente comunale parte per il viaggio di nozze e il municipio chiude per due settimane. Succede a Carrega Ligure, borgo dell’alta val Borbera con appena 87 abitanti. A tenere aperti gli uffici, per quattro mattine, sarà il primo cittadino Marco Guerrini – un vero e proprio factotum del paese – insieme ai suoi due assessori (gli sportelli comunali saranno aperti sabato 13, lunedì 15, giovedì 18 e sabato 20 luglio dalle 9.00 alle 13.00).

«Oggi Carlotta partirà per il viaggio di nozze. Leggeremo comunque le vostre mail e cercheremo di rispondervi il più tempestivamente possibile. Per qualsiasi emergenza potete chiamare il sindaco», si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, che ha fatto gli auguri alla propria dipendente pubblicando una foto della donna mentre esce dalla chiesa con il marito Nicola.

Lei, Carlotta Carraturo, novese di 36 anni, laureata in legge a Genova, dall’aprile del 2017 è il punto di riferimento della macchina amministrativa di Carrega. È molto conosciuta anche nella sua città natale, vuoi per la sua attività di istruttrice federale di ginnastica artistica per la Forza e Virtù, vuoi per il suo impegno politico a fianco di Lorenzo Robbiano prima e di Rocchino Muliere poi.

E non è che in un paese piccolo come Carrega le incombenze siano poche, anzi. Per questo, se in tanti hanno fatto gli auguri a Carlotta per il suo viaggio di nozze, saranno ancora di più quelli felici di rivederla ritornare al lavoro!