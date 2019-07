Quelle 107 vittime delle bombe su Novi: ricordo in biblioteca

NOVI LIGURE — Sarà ricordato giovedì 18 luglio alle 17.30, alla biblioteca di via Marconi 66, il bombardamento che devastò parte della città di Novi Ligure l’8 luglio 1944.

Durante la conferenza, organizzata dall’Anpi in collaborazione con il Comune, sarà ricordato uno dei giorni più drammatici della storia recente di Novi. Il bombardamento avvenne di sabato, alle 10.20 del mattino, proprio quando il piazzale della stazione era gremito di gente. Fu un vero massacro. Molti non fecero in tempo a raggiungere i rifugi ricavati sotto piazza della stazione e nelle cantine della ditta Pernigotti. Dieci minuti dopo le bombe degli aerei americani devastarono anche lo scalo ferroviario di San Bovo. Il triste bilancio di quella mattina fu di 107 morti e numerosi feriti, molti dei quali morirono nei giorni successivi.

Il programma dell’iniziativa prevede gli interventi di Gianni Malfettani, Mario Caprini, Lorenzo Robbiano e Francesco Melone. Modera Anita Fasciolo.