Incidente in via Mazzini, auto si ribalta

NOVI LIGURE — Un'auto si è ribaltata in via Mazzini a Novi Ligure dopo aver urtato contro il guard rail posto a protezione della pista ciclabile. L'incidente è avvenuto poco dopo le tre del pomeriggio di oggi, venerdì 16 agosto. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana alla guida dell'auto avrebbe perso il controllo e avrebbe impatto contro il guard rail, ribaltandosi all'altezza del distributore Tamoil, poco dopo l'ingresso del vecchio aeroporto militare. Per l'anziana nessuna seria conseguenza fisica ma solo un po' di spavento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. La vettura, dopo essere stata "raddrizzata", è stata portata via dal carro attrezzi.