Dalla parola letta a quella recitata: si impara con Parise

NOVI LIGURE — Prenderà il via oggi a Novi Ligure “Mumble Mumble”, il laboratorio teatrale «dedicato alla parola letta, parlata e recitata», per dirla con Francesco Parise, l’attore e regista che lo condurrà.

In modo divertente e distensivo i partecipanti potranno apprendere le prime tecniche elementari per leggere ad alta voce, parlare in pubblico e interpretare i testi. Si tratta di un percorso propedeutico aperto a tutti, che si svolgerà presso il salone “Dai Lucedio” in via Verdi 138. Il seminario di avviamento è gratuito e si articola su due lezioni che si svolgeranno nelle serate di giovedì 15 e giovedì 20 ottobre, dalle 21.00 alle 22.30.

Il laboratorio sarà condotto da Francesco Parise della Scuola d’arte drammatica “I Pochi”. Per info, whatsapp al numero 338 6539775. Durante la prima lezione verranno fornite tutte le informazioni riguardante il laboratorio. Il laboratorio ospiterà al massimo 7 persone.