Lunedì 12 settembre è suonata la prima campanella del nuovo anno formativo al CNOS-FAP di Serravalle Scrivia. A varcare la porta sono stati i ragazzi del primo anno del percorso triennale Operatore ai servizi di vendita: il percorso formativo che li porterà tra tre anni a ottenere qualifica professionale dopo aver fatto 2970 ore di formazione in aula e laboratorio di cui 300 di stage in azienda.

A regime anche il percorso annuale di Tecnico Commerciale delle Vendite - Vendita assistita e a libero servizio per i ragazzi che dopo aver conseguito la qualifica vogliono puntare al Diploma professionale dopo un percorso di 990 ore di cui 300 in azienda come alternanza scuola-lavoro o apprendistato di primo livello.

I ragazzi, assistiti dai formatori, hanno ripreso a pieno regime l’attività. Tante novità saranno messe in campo quest’anno a fianco delle aziende del territorio che collaborano con noi e per quelle che volessero candidarsi per ospitare i nostri ragazzi lo Sportello Servizi al Lavoro è sempre attivo (servizilavoro.serravalle@cnosfap.net).

Sono anche aperte le iscrizioni per i percorsi dedicati ai disoccupati nell’ambito del programma GOL (garanzia di occupazione dei lavorati) della Regione Piemonte inserito nel PNRR. Tali percorsi sono consultabili sul sito www.cnosfap.net alla sezione corsi e per il CFP di Serravalle sono:

Addetto vendite di 500 ore

Marketing per la promozione del territorio di 100 ore

Receptionist di 80 ore

Social Marketing di 80 ore

Chi fosse ulteriormente interessato può contattare il cfp di Serravalle anche telefonicamente al tel. 0143 686465 o con email info.serravalle@cnosfap.net

CNOS-FAP SERRAVALLE SCRIVIA

Via Romita 67

Tel. 0143 686465

www.cnosfap.net