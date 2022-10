‘Enigma Cocktail&Restaurant’: quando tradizione e innovazione si incontrano

Una cucina radicata profondamente al territorio, che unisce i valori della tradizione senza tralasciare i sapori e le tecniche contemporanee: stiamo parlando del locale ‘Enigma Cocktail&Restaurant’, sito a Novi Ligure, in via Nicolò Girardengo 11. «Il progetto è nato un anno fa ma siamo riusciti ad aprire solo a giugno di quest’anno – racconta Federico Sangiovanni, chef e socio titolare – Purtroppo tra pandemia, carenza di materie prime e mancanza di fornitori i tempi si sono dilatati e abbiamo rimandato l’apertura».

Ma nonostante tutte le difficoltà, Federico e i suoi soci - il barman Daniel Ariostuto e l’addetto alle pubbliche relazioni Mariano Berardi – sono riusciti nell’impresa, dando vista a ‘Enigma Cocktail&Restaurant’. «Il nome deriva proprio dall’enigma che ci ha accompagnato nell’ultimo anno: “riusciremo ad aprire oppure no?” Visto che ce l’abbiamo fatta, la scelta del nome non poteva che essere una conseguenza naturale – prosegue ancora – ‘Enigma’ è stato concepito, realizzato e creato interamente da noi, fisicamente e mentalmente: ci siamo affidati ad un architetto solo per il disbrigo delle pratiche burocratiche».

Il locale unisce tradizione e innovazione: «Con la nostra cucina e le nostre proposte, vogliamo svelarvi quanto di buono c’è nelle nostre terre. Per queste ragioni, sposiamo la filosofia del territorio: troverete ricette della tradizione rivisitate in chiave moderna, vini piemontesi, (Gavi, Langhe, Monferrato, Asti…), cocktail nostrani rivisitati con distillati pregiati del territorio ma anche numerosi Gin». Tutto questo per fornire ai clienti un’ampia gamma di scelta e accontentare ogni tipo di palato.

«Il nostro obiettivo è espanderci creando diversi franchising in modo da far conoscere la cucina piemontese in Italia e nel mondo. Tra l’altro organizziamo anche eventi, catering e visite guidate: proprio questo fine settimana ospiteremo dei newyorkesi e li accompagneremo in gita turistica tra le vigne, con visita al santuario della Madonna della Guardia e alla grande big bench di Bosio. Il tour terminerà con apericena e cena nel nostro ristorante». E tra i prossimi appuntamenti «Per lunedì 31, abbiamo organizzato un party in maschera per festeggiare halloween: chi avrà la maschera più bella e terrificante, si aggiudicherà una degustazione nel nostro ristorante – conclude – I miei soci ed io crediamo molto nel progetto ‘Enigma’ e abbiamo deciso di dedicare anima e corpo a quest’avventura».

Per informazioni

sito: Enigma Cocktail&Restaurant

telefono: 389 999 9788

mail: info@enigmacocktailrestaurant.it

facebook: Enigma Cocktail&Restaurant

instagram: @enigma_cocktail_restaurant