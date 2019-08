Di Maio e i gianduiotti della Pernigotti

Il viceministro Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Roma, annuncia l'accordo per il salvataggio dell'azienda novese Pernigotti e distribuisce i celebri gianduiotti ai prensenti. Un gesto di buon auspicio per la conclusione della vicenda? L'accordo definitivo con il gruppo Emendatori e con il gruppo Spes dovrà essere siglato entro il 30 settembre.