Pompe Funebri Gavazza, apertura nuova agenzia di Cassano Spinola

E' passato poco più di anno quando quando da queste colonne, celebrammo un traguardo importantissimo per Gavazza Pompe Funebri: "65 anni di lavoro, serietà ed innovazione. Progetti futuri e voglia di crescere nel solco della tradizione”. In quell'occasione abbiamo avuto l'opportunità di conoscere Maurizio Gastaldo, 57 anni imprenditore Serravallese, entrato da pochissimo in società. L'entusiasmo di Maurizio unito all'esperienza del fondatore dell'azienda Giancarlo Gavazza creavano tutti i presupposti per guardare al futuro e continuare un progetto di Azienda sempre in crescita con profonde radici nel territorio e un apertura all'innovazione e al futuro.

Giugno 2019, la notizia è di questi giorni: Gavazza Pompe Funebri apre in Cassano Spinola una nuovissima agenzia territoriale in via Arzani 38 bis. Posta nella via centrale del Paese, con possibilità di parcheggio adiacente, la nuova sede garantisce reperibilità 24h/24 telefonando al numero unico: 0143 746262 Gavazza Pompe Funebri oppure contattando direttamente il Responsabile dell'Agenzia di Cassano Spinola: Simone Lazzari 366 3445423.

Tutti i servizi firmati Gavazza Pompe Funebri ora sono disponibili anche per Cassano Spinola e zona con sede e personale dedicato. Nell'ufficio della Nuova agenzia in Cassano Spinola è stato creato un "corner" espositivo per: Feretri, Marmi, Urne, Lapidi, e Monumenti Funerari. In questo "Corner" espositivo potrete vedere e toccare con mano tutta la qualità e scoprire i prezzi incredibili di tutta l'offerta Gavazza... da sempre, qualità, serietà con un rapporto qualità prezzo imbattibile.

«Continueremo ad essere vicini al nostro territorio e alla nostra gente – proseguono Giancarlo e Maurizio - con un aiuto concreto, proseguendo anche per tutto il 2019 a fornire il nostro servizio funebre completo a prezzo calmierato di soli 1.190 euro pagabili anche in piccole rate senza interessi. In momenti ancora difficili di crisi profonda come quella che stiamo attraversando, anche a noi imprenditori compete il dovere di stare vicini al nostro territorio e alle persone in difficoltà con un aiuto concreto». 65 anni di attività sono l’inizio di un percorso di successi futuri.

Nei momenti difficili... Pompe funebri Gavazza: Novi Ligure – Pozzolo Formigaro – Cassano Spinola – Serravalle Scrivia.

