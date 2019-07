Micronido "Le stelline", aperte le iscrizioni

IL NIDO E'...

Un servizio educativo che si rivolge ai bambini dai tre mesi ai tre anni e alle loro famiglie.

Gli obiettivi:

PROMUOVERE il benessere psicofisico del bambino

FAVORIRE lo sviluppo delle competenze ed abilita' del bambino

CONTRIBUIRE alla formazione dell'identita' personale e sociale

SOSTENERE ED AFFIANCARE le famiglie nel loro percorso di crescita assieme al bambino

IL PROGETTO EDUCATIVO

Le attivita' educative sono pensate n base alle esigenze di bambini e rappresentano di momenti durante i quali il bambino, attraverso il gioco individuale o di piccolo gruppo, sperimenta e sviluppa abilita' motorie, percettive, sociali e linguistiche.

L'IMPORTANZA DELLA ROUTINES

Il micronido e' aperto dalle 7.30 alle 18. L'inizio dell'asilo deve avere un effetto rassicurante. Per questo motivo la giornata e' svolta con regolarita', si fanno tutti i giorni, alla stessa ora, le stesse cose(routine).

IL CIBO

Il pranzo, come gli spuntini, viene preparato quotidianamente e consegnato in monoporzioni dalla nostra mensa, secondo quanto stabilito dagli esperti nutrizionisti della ASL.

LA CURA E L'IGIENE

I bambini imparano sin da piccoli le regole basilari di una corretta igiene personale(lavarsi le manine prima di andare a tavola, quando si rientra dal gioco, quando si e' giocato)

IL RIPOSO

Al micronido i tempi e le abitudini di ogni bambino sono sempre rispettati, e questo e' ancora piu' importante per il momento della nanna che avviene nel primo pomeriggio.

IL COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA

Durante l'anno vengono organizzati momenti d'incontro dedicati anche alle famiglie(colloqui, incontri con esperti, laboratori e incontri formativi per le mamme ecc.). Quotidianamente i genitori vengono informati della giornata trascorsa al Nido dai bambini, trovando sempre disegni e cartelloni delle attivita' svolte, oltre alla scheda individuale del pranzo e dellle attivita' svolte dal bambino.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nel micronido "Le Stelline" tutto lo staff educativo e' altamente specializzato e partecipa annualmente a corsi di aggiornamento specifici. I nostri servizi sono in grado di soddisfare tutte le esigenze dei piccoli ed il loro sorriso ne e' la dimostrazione.

LA QUALITA' DEL SERVIZIO

I servizi erogati sono coordinati dalla Societa' "Little Heidi School" da oltre 20 anni nel mondo dei piccoli www.littleheidischool.it

GLI SPAZI EDUCATIVI

Mobili in legno naturale

Materiale didattico adeguato all'eta' del bambino

Morbidi in diversi colori

Illustrazioni/foto di immediata comprensione

Oggetti di uso quotidiano per l'educazione alla pulizia e per la conquista dell'autonomia alimentare

Spazi a misura di bambino

Micronido "Le Stelline"

Via Aurelio Ferrando Scrivia, 19

Zona Lodolino Novi Ligure (AL)

Tel. 392 4716633

asilo.stelline@gmail.com