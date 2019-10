Dopo l’obbligo di istruzione in arrivo i corsi del mercato del lavoro

NOVI LIGURE — Con l’avvio delle prime classi dei corsi triennali “Operatore del Benessere – indirizzo Estetica” e “Operatore Riparazione dei Veicoli a Motore”, tutti i corsi rientranti nella fascia “Obbligo Istruzione” alla Casa di Carità Arti e Mestieri di Novi Ligure sono in piena attività. Ci sono naturalmente ancora posti disponibili, per cui chi è interessato non può lasciarsi scappare questa opportunità rivolgendosi alla segreteria del Centro in Strada Boscomarengo.

Ora l’attenzione si sposta verso i corsi del “Mercato del Lavoro” che prevedono corsi diurni per disoccupati e serali per disoccupati e occupati. Nel diurno troviamo “Operatore specializzato in Contabilità Aziendale” e “Operatore Specializzato in E-commerce” entrambi di 600 ore ciascuno con stage di 240 ore e riservato a persone in possesso di qualifica; il “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni” di 500 ore con 150 ore in azienda riservato a coloro che sono in possesso di licenza media e “Formazione al lavoro aiutante magazziniere pratico” per persone disabili di 600 ore di cui 240 di stage.

Nella fascia serale invece troviamo l’“Addetto magazzino logistica” di 200 ore per persone in possesso di licenza media e “Operatore specializzato in paghe e contributi” di 300 ore per persone in possesso di qualifica. I corsi sono gratuiti e al termine, previo superamento dell’esame, viene rilasciato l’attestato di qualifica. Una buona opportunità che viene offerta a chi è alla ricerca di un posto di lavoro o chi intende conoscere e avvicinarsi a una nuova professione.