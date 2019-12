Alla Casa di carità Arti e mestieri di Novi è tempo di iscrizioni

Alla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Novi Ligure è già tempo di pensare alle prossime iscrizioni. La direzione del Centro con il personale è impegnata nel pubblicizzare i corsi dell’obbligo riservati a coloro che sono in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado tramite i saloni dell’orientamento e il secondo Open Day in programma il 18 gennaio 2020 dalle ore 9 alle ore 13. Scadono infatti a fine gennaio 2020 le iscrizioni alla scuola superiore per cui è il momento di scegliere il percorso di studi dopo la terza media.

Il Centro propone anche per il prossimo Anno Formativo due percorsi triennali con stage il terzo anno: Operatore alla riparazione dei veicoli a motore e Operatore del Benessere indirizzo estetica.

Il personale docente e la direzione sono a disposizione di coloro che lo desiderano per una visita guidata, unitamente ad un’azione di Orientamento Formativo e per far scoprire le novità del Centro fino al 20 dicembre e dal 7 gennaio 2020 oltre al giorno dell’Open Day del 18 gennaio.