Alla Casa di Carità Arti e mestieri di Novi è tempo di iscrizioni

Alla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Novi Ligure è tempo di pensare alle prossime iscrizioni. Scadono infatti a fine gennaio 2020 le iscrizioni alla scuola superiore per cui è il momento di scegliere il percorso di studi dopo la terza media. Il Centro propone anche per il prossimo Anno Formativo due percorsi triennali di complessive ore 2970 (990 ore annue) con stage di 300 ore durante il terzo anno: Operatore alla riparazione dei veicoli a motore e Operatore del Benessere indirizzo estetica.

Il personale docente e la direzione sono a disposizione di coloro che lo desiderano per una visita guidata, unitamente ad un’azione di Orientamento Formativo e per far scoprire le novità del Centro. Intanto si completa l’attività formativa con l’avvio entro fine mese di tutti i corsi del mercato del lavoro diurni e serali riservati a persone adulte disoccupate e occupate. Un'attività formativa da non sottovalutare per il numero di ore corso e per la qualità del servizio erogato.

Casa di Carità Novi Ligure - Strada Boscomarengo 1E

Tel. 0143 32 38 07 - Fax. 0143 32 06 95

Orari di apertura

Da Lunedì a Giovedì:

8:00 - 13:00; 14:00 - 17:00

Venerdì 8:00 - 13:00