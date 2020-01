Impronta ottica: la tecnologia 3D  per un'impronta dentale digitale

Una delle procedure in odontoiatria percepite come più fastidiose dai pazienti grandi e piccoli è la presa dell’impronta dei denti, per ottenere i modelli che riproducono la bocca ai fini di diagnosi e di realizzazione protesica. Il metodo tradizionale per registrare l’impronta è quello di inserire in bocca un materiale da impronta che indurisce dopo circa cinque minuti per ottenere il negativo della bocca poi convertito in un modello in gesso.

Finalmente con l’evoluzione tecnologica si è riuscito a ottenere uno scanner 3D delle arcate dentali che “fotografa” tridimensionalmente la bocca. Il laboratorio, utilizzando un software apposito, elabora e gestisce i dati acquisiti dal dentista per realizzare i manufatti protesici o gli apparecchi ortodontici del caso. Oggi l’affidabilità dello scanner ha raggiunto livelli di precisione elevatissima ed il paziente non dovrà più tollerare l’impasto dell’impronta in bocca con tutto il discomfort che ne deriva, senza compromessi in fatto di qualità e precisione del lavoro.

Inoltre l’impronta dentale, acquisita dal dentista con un piccolo manipolo, può essere salvata e archiviata su pc e riutilizzata ogni volta che ve ne sia la necessità senza dover essere nuovamente registrata. Il dentista e il suo team possono tra l’altro utilizzare il file per la comunicazione sia con il paziente, che diviene più consapevole delle scelte terapeutiche, sia con altri professionisti, anche a distanza e in tempo reale, in modo da ottenere una diagnosi sempre più approfondita garantendo così la più alta qualità possibile.

