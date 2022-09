Percorsi GOL per disoccupati al CNOS-FAP di Serravalle

Al CNOS-FAP di Serravalle Scrivia sono aperte le adesioni per i percorsi formativi del programma G.O.L. (garanzia di occupazione dei lavoratori). Questo programma si inserisce nell’ambito del PNRR. G.O.L. vuole modellare la formazione professionale per favorire ulteriormente azioni per l’occupazione incoraggiando l’incontro tra domanda e offerta e qualificando sempre di più le persone in cerca di occupazione.

La proposta del CNOS-FAP si rivolge a persone maggiorenni in attesa di occupazione che intendono attivarsi ed intraprendere un percorso di formazione. Le proposte del CNOS di Serravalle offrono la possibilità di scegliere percorsi più o meno lunghi e sono consultabili sul sito www.cnosfap.net alla sezione corsi e per il CFP di Serravalle sono:

Addetto vendite di 500 ore di cui 200 di stage in azienda e rilascia qualifica professionale.

di 500 ore di cui 200 di stage in azienda e rilascia qualifica professionale. Marketing per la promozione del territorio di 100 ore rilascia validazione delle competenze.

di 100 ore rilascia validazione delle competenze. Receptionist di 80 ore rilascia validazione delle competenze.

di 80 ore rilascia validazione delle competenze. Social Marketing di 80 ore rilascia validazione delle competenze.

Chi fosse ulteriormente interessato può contattare il cfp di Serravalle anche telefonicamente al tel. 0143.686465 o con email info.serravalle@cnosfap.net

CNOS-FAP

SERRAVALLE SCRIVIA

Via Romita 67

Tel. 0143 686465

www.cnosfap.net