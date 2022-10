Cnos-Fap, corsi gratuiti anche con stage in azienda per disoccupati

Se sei maggiorenne e disoccupato e vuoi rimetterti in gioco CNOS-FAP di Serravalle Scrivia ha aperto le iscrizioni per un percorso formativo fatto per te. Potrai candidarti scegliendo tra diverse tematiche che ti permetteranno di crescere professionalmente e acquisire competenze che potranno fare la differenza nella tua ricerca di lavoro. Non aspettare il tempo per le candidature è adesso!

Cnos-Fap propone percorsi differenti che prevedono, quelli più lunghi, lo stage aziendale una concreta possibilità di imparare e di farti conoscere dalle aziende ospitanti.

Social Marketing 80 ore, rilascia validazione delle competenze

Un percorso che ti offrirà un primo approccio con la promozione social, il suo linguaggio e come poterla usare in ambito commerciale. Tante aziende dopo lo STOP dato dalla pandemia si sono esposte sui social e hanno intrapreso anche un commercio on – line, dall’osservazione delle loro esigenze abbiamo capito che dipendenti che abbiano consapevolezza degli strumenti di social marketing sono sempre più richiesti perché essere autodidatta non basta!

Un percorso guidato che forma alle competenze di base per l’accoglienza del cliente in tutti gli ambiti e per la gestione dell’agenda degli appuntamenti. Non è così scontato saper accogliere le persone, metterle a proprio agio e in modo professionale organizzare l’agenda degli appuntamenti. Il front office è parte fondamentale per un’azienda, chi riceve il cliente è la prima immagine di quella ditta.

Un percorso mirato a chi vuole lavorare nella promozione del nostro territorio. Conoscenza delle potenzialità, studio dell’indotto in termini di turismo e competenze nella gestione delle promozioni.

Un percorso completo che introduce alla complessa professione dell’addetto alle vendite.

Un concentrato di tecniche di vendita, gestione del lavoro, sicurezza e anche tanto stage aziendale. Una concreta opportunità per mettersi alla prova!

Le proposte sono tutte gratuite inoltre sarai seguito anche dai formatori dello sportello Servizi al lavoro presente nel centro per la stesura corretta del curriculum e per fissare i primi colloqui.

CNOS-FAP

SERRAVALLE SCRIVIA

Via Romita 67

Tel. 0143 686465

www.cnosfap.net

info.serravalle@cnosfap.net