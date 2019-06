Giovedì resterà senz’acqua una vasta zona di Novi

A causa di inderogabili lavori di manutenzione della rete idrica, dopodomani, giovedì 13 giugno, a Novi sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle zone residenziali di via Crispi, via San Marziano e San Bovo, dalle ore 9 fino a termine dei lavori previsto alle ore 22, salvo imprevisti.

“Gli apparecchi utilizzatori – informa Gestione Acqua - dovranno rimanere inattivi durante il periodo di sospensione. Alla ripresa del servizio potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità e cali di pressione”.

Per sopperire ai prevedibili disagi della cittadinanza, nella giornata di giovedì saranno posizionate 2 cisterne per l’approvvigionamento di acqua potabile in prossimità del piazzale antistante lo stadio ‘Girardengo’ di Novi Ligure e in viale Pinan Cichero nello spazio davanti al civico contraddistinto dal numero 60 dove ha sede il ‘circolo Crispi’. Nella stessa zona di viale Pinan Cichero, dalle ore 9 alle 22 saranno distribuiti sacchetti di acqua.

Per eventuali informazioni gli utenti del servizio idrico possono rivolgersi alla polizia municipale anche tramite il numero telefonico 0143 323411 (digitare 1).

Eventuali richieste di persone non autosufficienti possono essere soddisfatte al medesimo numero telefonico. Possibile contattare anche il numero verde di Gestione Acqua: 800338400.