Festival Echos, pianoforte protagonista con le Danze Ungheresi di Brahms

Il pianoforte sarà il protagonista assoluto del prossimo appuntamento di Echos, il festival musicale giunto alla 21esima edizione. Domenica 26 maggio alle 17.00, nella chiesa dell’Assunta a Grondona, il Duo Schiavo-Marchegiani, molto attivo sulla scena italiana e internazionale, sarà alle prese con le Danze Ungheresi di Brahms.

Il duo pianistico formato da Sergio Marchegiani e Marco Schiavo è infatti tra i più apprezzati dal pubblico e dalla critica per lo stile personalissimo e la travolgente energia delle loro interpretazioni. Dal 2006 hanno tenuto centinaia di concerti in tutto il mondo, suonando nelle sale più prestigiose come la Carnegie Hall a New York, la Philharmonie e Konzerthaus di Berlino, la Sala d’Oro del Musikverein e Konzerthaus a Vienna e il Mozerteum di Salisburgo.

Il duo ha debuttato sul mercato discografico nel 2014 con un cd targato Decca dedicato a Franz Schubert. Nel 2018 Decca ha pubblicato il secondo cd di Schiavo e Marchegiani dal titolo “Dances” contenente le 21 Danze Ungheresi e i 16 Valzer op. 39 di Johannes Brahms. Il concerto di domenica sarà proprio una presentazione di questo cd: verrà eseguita un’ampia selezione delle Danze che saranno precedute dalla Fantasia in Fa minore di Schubert.

Per l’occasione, dalle 15.30 alle 16.30 la Chiesa dell’Annunziata (in strada per frazione Sezzella) sarà aperta per mostrare al pubblico i suoi affreschi cinquecenteschi.