Il nostro canto libero: la musica di Battisti suona per l'Amri

“Il nostro canto libero” è un concerto che nasce da un’idea di Gianni Dall’Aglio e di Massimo Luca, storici musicisti di Lucio Battisti, per condividere col pubblico le stesse emozioni che loro avevano vissuto suonando in quel famoso duetto “Mina-Battisti” del 1972 al Teatro delle Vittorie a Roma in occasione di una puntata di “Teatro 10”. I musicisti, insieme a Franco Malgioglio (basso e voce), saranno a Novi Ligure venerdì 24 maggio, alle 21.00 al centro fieristico Dolci Terre, per un tributo benefico. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto a favore dell’Amri, associazione per le malattie reumatiche infantili.

Da 24 anni Amri opera a favore dei bambini affetti da malattie reumatiche. Si parla poco di queste malattie, ma messe insieme, essere rappresentano la principale causa di invalidità nei bambini. Essendo autoimmuni, possono essere tenute sotto controllo con terapie personalizzate, ma molto dolorose e invasive, ma non esiste a oggi una cura. Questi bambini e le loro famiglie devono affrontare ogni giorni sfide enormi e ricoveri che possono durare settimane o mesi. Per questo, Amri onlus ha preso in affitto cinque appartamenti nelle vicinanze dell’ospedale Gaslini di Genova per ospitare e supportare le famiglie nella loro permanenza. «Offriamo il servizio tutti i giorni accogliendo contemporaneamente fino a undici nuclei familiari – dicono da Amri – La nostra azione di assistenza e volontariato si affianca all’importante lavoro scientifico che viene svolto attualmente dal professor Angelo Ravelli e dalla sua equipe».