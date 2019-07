Novi domina, doppio tricolore in casa

Un trionfo per Mgc Novi. Organizzativo, perché è stata una edizione memorabile dei campionati italiani. Ma soprattutto per i risultati sul campo, al Parco Aurora, teatro delle gare per il tricolore

Paolo Porta si conferma numero uno in Italia, per lui l'8° scudetto, in una gara avvincente fino all'ultima pista, in cui il compagno di squadra Emanuele Prestinari è bronzo.

Paolo Porta e Prestinari, insieme a Piero Porta e Omar Sessa, conquistano anche lo scudetto a squadre.