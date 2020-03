Volontari in prima linea anche nell'emergenza

NOVI LIGURE — Una realtà forse ancora poco conosciuta in città nonostante quest’anno festeggi il decennale della fondazione è quella di Novi Soccorso, un’associazione presieduta da Matteo Lucibello che si occupa del trasporto di ammalati e di urgenza sanitaria. I volontari dell’associazione – che ha sede tra via Crispi e via San Marziano – dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono in servizio con due unità per la rianimazione, due squadre per il trasferimento di pazienti, una squadra per l’emergenza 118 e due unità di presidio all’interno dell’ospedale San Giacomo per la misurazione della febbre e il controllo degli ingressi.

In foto: Francesco Cardia e Roberta Aroni