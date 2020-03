Coronavirus: Coldiretti lancia il servizio a domicilio di "Campagna amica"

ALESSANDRIA - È attivo da qualche giorno il servizio di spesa a domicilio lanciato dalla Coldiretti nell'ambito del progetto "Campagna Amica". La recente emergenza nazionale legata alla diffusione del coronavirus sta inevitabilmente modificando le vite di tutti i cittadini, che devono limitare gli spostamenti ed effettuarli solo in caso di comprovate necessità sanitarie o lavorative. Per questo motivo l'associazione nazionale ha deciso di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori mettendo a disposizione fino all'uscio delle case un'ampia scelta di prodotti, dalla carne ai salumi, dagli ortaggi alla frutta, dai formaggi alla pasta e al riso, dal vino ai succhi di frutta, dalle uova alle nocciole provenienti della provincia di Alessandria.

«Rimaniamo e rimanete a casa, noi continueremo a lavorare perché la campagna non si può fermare. “Con Campagna Amica puoi la spesa direttamente da casa tua” è una risposta alle nuove esigenze di fronte all’emergenza Coronavirus che sta profondamente cambiando le abitudini di acquisto – spiega il presidente di Coldiretti Alessandria Mauro Bianco -. L’iniziativa consente alle famiglie, senza muoversi da casa, di ordinare e ricevere prodotti freschi, genuini e a chilometro zero. Sulla scia di #MangiaItaliano, il servizio è utile soprattutto per chi ha maggiore difficoltà ad uscire e garantisce il fabbisogno alimentare settimanale con prodotti locali, in un’ottica di sostegno alla cittadinanza che arriva direttamente dalla campagna, perché, nonostante tutto, la natura non si ferma e il lavoro dei nostri imprenditori continua a fornire tutte le grandi eccellenze per le quali siamo conosciuti nel mondo».

«Nel pieno rispetto delle norme sanitarie in atto, i nostri imprenditori si stanno attivando su tutto il territorio alessandrino per il servizio a domicilio che offre la possibilità di prenotare e farsi recapitare direttamente a casa la spesa – aggiunge il direttore Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo -. A questo proposito ricordo che proprio per garantire una continuità di servizio ai consumatori il Mercato Coperto di Campagna Amica in via Guasco ad Alessandria è aperto dal martedì al venerdì dalle 8 alle 13. Ma è importante che anche supermercati, ipermercati e discount aderiscano alla campagna di mobilitazione #MangiaItaliano con atti concreti, privilegiando negli approvvigionamenti sugli scaffali i prodotti del nostro territorio per fermare le speculazioni in atto sulla domanda di prodotti agricoli e alimentari».

Sul sito della Coldiretti di Alessandria (https://alessandria.coldiretti.it) è possibile trovare tutte le informazioni per la spesa a domicilio con le aziende che aderiscono ed i loro riferimenti per poterle contattare. Per essere aggiornati in tempo reale consultate le pagine social di Coldiretti Alessandria: Facebook, Instagram, Twitter. Inoltre, per essere in linea con i nuovi modi di stare insieme al tempo del Coronavirus gli chef contadini di Campagna Amica hanno creato una serie di tutorial online a disposizione di tutti sul sito www.campagnamica.it dove spiegano trucchi e segreti della pasta e dei dolci fatti in casa e molte altre ricette golose. Non mancano le videoricette dei cuochi contadini alessandrini che tra plin, torta di nocciola ed altri piatti tipici fanno venire l’acquolina in bocca, oltre alla voglia di mettersi in cucina.