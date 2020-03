L’Asl Al in aiuto delle case di riposo

ALESSANDRIA – L’Asl Al tramite la propria Commissione di Vigilanza sta monitorando tutte le case di riposo della provincia. La Commissione è in contatto con le strutture e qualora queste segnalassero gravi difficoltà organizzative, l’Asl ha messo a disposizione una squadra di infermieri per dare supporto in un’eventuale situazione di emergenza.

Da lunedì 23 marzo, inoltre, è possibile per tutti i dipendenti Asl Al, personale sanitario, tecnici o amministrativi, prenotare telefonicamente un colloquio di ascolto e sollievo dalla fatica emotiva del lavoro. L'obiettivo dell’attività è di sostenere tutti i lavoratori in un tempo di crisi sanitaria globale e aiutarli a trovare soluzioni adattative che li mettano in grado di gestire il proprio ruolo e le relazioni con l'ambiente, sia nell’ambito professionale che in quello privato.

Per prenotare un colloquio è sufficiente contattare la segreteria dello sportello al numero 0131 30 68 20, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16. L'attività di supporto psicologico si svolge via telefono o video chiamata (anche via Skype o WhatsApp) in orari che garantiscono ampia copertura durante tutta la settimana. Al servizio di sportello è collegata una specifica sezione del sito Asl Al che mette a disposizione degli utenti materiali e risorse per affrontare dal punto di vista psicologico la pandemia e la situazione di prolungata emergenza. Alla sezione si accede dalla home page www.aslal.it area professionisti e fornitori.

Il progetto è promosso dalla Struttura Complessa Medico Competente Prevenzione e Protezione, con la collaborazione di un gruppo di psicologi della Struttura Semplice Psicologia Salute Mentale (Franca Bo, Elisabetta Biscussi, Dario Bonanno, Alessandra Lugli, Daniele Lucchese, Diego Meazzo).