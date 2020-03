Ospedale: Covid-19, in ginocchio anche la raccolta rifiuti

NOVI LIGURE - Anche l'area dedicata alla raccolta dell'immondizia dell'ospedale di Novi sta soffrendo per l'emergenza Covid-19. Da qualche giorno, infatti, come dimostra l'immagine, il servizio avrebbe subito un rallentamento, se non una vera e propria interruzione.

La zona si trova di fronte al pronto soccorso, e ben visibile anche agli occhi degli utenti che in questi giorni si recando nel reparti di primo intervento per le urgenze.