Giochi della Chimica: liceo Amaldi ok, ma sfugge la vittoria

NOVI LIGURE — Il liceo Amaldi di Novi Ligure ai vertici regionali dei Giochi della Chimica. Purtroppo però all’istituto superiore novese è sfuggita la vittoria: Alessio Saturnino infatti si è classificato al secondo posto e Leonardo Coscia al quarto. I due studenti frequentano rispettivamente la classe quinta e la classe quarta, indirizzo Scienze applicate. La referente del progetto per la scuola di via Mameli è stata Anna Olderico, insegnante di scienze naturali e chimica.

I Giochi della Chimica hanno visto la partecipazione anche di altri tre studenti dell’Amaldi: Damiano Pistone della 3ªB e Alessia Bagnasco e Timoteo Croce della 3ªI.

La fase regionale dei Giochi della Chimica, causa l’emergenza sanitaria del coronavirus, si è svolta on line. È stata una gara di notevolissimo livello, con quattro ragazzi che hanno ottenuto più di 100 punti, sbagliando pochissimo. Alessio Saturnino ha confessato la sua soddisfazione per il secondo posto ottenuto che gli consente di terminare nel miglior modo possibile cinque anni di studi al liceo, istituto rappresentato in tante manifestazioni conseguendo risultati di rilievo.