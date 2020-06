Monumenti illuminati e concerto virtuale per la Repubblica

NOVI LIGURE — Come per la Festa della Liberazione del Venticinque Aprile e quella del Lavoro del Primo Maggio, anche per il 74esimo anniversario della Repubblica Italiana a Novi Ligure non sono in programma manifestazioni pubbliche nel rispetto delle disposizioni relative al contenimento dell’epidemia Covid-19 e per evitare assembramenti.

Per celebrare la ricorrenza, questa mattina alle 9.45, il vicesindaco Diego Accili renderà omaggio in forma ufficiale al “Percorso della Costituzione” situato in piazza Falcone e Borsellino, monumento che rappresenta i valori fondanti e i principi fondamentali della nostra Repubblica. Come ulteriore gesto simbolico, questa sera la sede comunale di Palazzo Dellepiane sarà illuminata con luce tricolore e sarà messa in funzione la fontana tricolore di piazza Falcone e Borsellino.

Sempre oggi, martedì 2 giugno, si terrà online il concerto virtuale per la Festa della Repubblica, organizzato da Anbima Alessandria-Asti (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome), a cui parteciperanno nove bande musicali, tra cui il Corpo Musicale Romualdo Marenco di Novi. Nel corso dell’intera giornata ogni banda presenterà un proprio brano musicale tramite un video, realizzato a distanza, che verrà pubblicato sulle pagine Facebook e Instagram di Anbima Alessandria-Asti.