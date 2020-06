Lo zuccotto al cioccolato: un grande classico che non tradisce mai

L'origine probabilmente è fiorentina, in molti a Milano ne rivendicano la paternità, certo è che lo zuccotto al cioccolato rappresenta un must sulle nostre tavole per concludere il pasto in maniera perfetta. Diego Bongiovanni propone una ricetta semplice, ma al tempo stesso gustosa, ideale per impreziosire il pranzo della domenica per esempio. L'abbinamento migliore? La sommelier Stefania consiglia un Moscato di Scanzo, docg di soli 31 ettari, la più piccola in Italia. Ma in grado di garantire un risultato sorprendente.