Il jazz di Dado Moroni inaugura la rassegna Növeventi

NOVI LIGURE — Prendono il via domani a Novi Ligure gli appuntamenti di “Növeventi 2020”, il programma di spettacoli e manifestazioni culturali varato dall’amministrazione comunale per animare l’estate. Come sede degli spettacoli è stata individuata la corte di palazzo Dellepiane nella omonima e centralissima piazza, che sarà allestita con un centinaio di posti a sedere (prenotazione obbligatoria allo 0143 76246, ingresso a offerta).

Domani, giovedì 2 luglio alle 21.15, l’inaugurazione della rassegna sarà affidata al pianista jazz Dado Moroni e il suo trio (Carlo Bavetta al basso e Francesco Brancato alla batteria).

Tutti i venerdì di luglio, alle 18.30, sempre la corte di palazzo Dellepiane ospiterà poi gli incontri culturali “Le meraviglie di Novi”, dedicata a luoghi, libri e storie della città. Il primo appuntamento è il 3 luglio con i libri antichi della biblioteca civica raccontati da Andrea Sisti.

La biblioteca di via Marconi 66 propone invece una iniziativa dedicata ai bambini denominata “Nel chiostro delle storie” che consiste nella lettura di romanzi e favole. Il primo evento è programmato per domani e sarà dedicato al grande Emanuele Luzzati. Verranno letti alcuni testi di questo autore, nello specifico “Alì Babà e i quaranta ladroni”, “La tarantella di Pulcinella” e Filastrane. Storie di rane”. Per facilitare la visione delle immagini ai bambini, che dovranno mantenere una certa distanza dai lettori, si prevede la scansione delle pagine che saranno proiettate su schermo.

«Abbiamo vissuto e presumibilmente dovremo ancora vivere un periodo complicato – spiega l’assessore alla Cultura Costanzo Cuccuru – La rassegna predisposta è legata a Novi con il titolo “Növeventi 2020” e con la massima di Seneca “Non è mai poco quello che è abbastanza”, un concetto perfetto in questo difficile momento».