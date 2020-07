Nuova differenziata, info corner per spiegarla ai residenti

NOVI LIGURE — L’avvio della raccolta differenziata “porta a porta” a Novi Ligure sta suscitando qualche interrogativo tra i cittadini delle zone dove è iniziata la distribuzione dei nuovi bidoni. Saranno quindi organizzati alcuni punti informativi per illustrare il nuovo servizio.

Il personale di Gestione Ambiente sarà a disposizione per rispondere alle domande degli utenti e offrire informazioni in postazioni allestite nel giorno del mercato cittadino (giovedì mattina) nell’ex caserma Giorgi e di quello alimentare di via Garibaldi, in modo alternato, per tutto il mese di luglio.

Sono inoltre previste una postazione in piazza Gobetti (vicino alla fermata dei bus) martedì 14 luglio dalle 18.00 e una postazione alla frazione Merella presso il campo sportivo giovedì 16 luglio dalle 17.00.

Sono invitati a partecipare i cittadini residenti nella zona 7A (case sparse, frazioni Barbellotta, Merella, Bricchetta e aree artigianali Cipian e Retail) e nella zona 7B (ospedale, via Raggio).