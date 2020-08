Porte aperte per lo sport dilettantistico

ALESSANDRIA - Finalmente il pubblico potrà seguire le competizioni sportive. Nell'ultimo Dpcm è previsto il via libera ad allenamenti di gruppo, tornei e competizioni dilettantistiche anche in presenza di spettatori.

Il decreto conferma l'intuizione della Lega Nazionale Dilettanti della Figc di far regolare le attività basandole sull'applicazione delle ordinanze regionali. La partecipazione degli spettatori è possibile per un massimo di 1000 persone negli impianti all'aperto e 200 in quelli al chiuso per eventi a carattere territoriale. confermate le misure per mascherine, distanziamento, corretta areazione dei locali al chiuso e obbligo di misurazione della temperatura.

Resta l'obbligo delle porte chiuse, invece, per manifestazioni di carattere nazionale.