Think Serravalle, scoprire il territorio (spendendo meno)

SERRAVALLE SCRIVIA — C’è anche #ThinkSerravalle, il progetto realizzato in collaborazione con il Consorzio di Promozione turistica Terre di Fausto Coppi, tra quelli che aderiscono all’iniziativa della Regione Piemonte che consente ai turisti di soggiornare tre notti pagandone solo una. Un’occasione imperdibile per scoprire e vivere a pieno un angolo di Piemonte ancora autentico, nelle sue bellezze naturali, eccellenze culturali ed enogastronomiche e fashion.

I territori di Gavi, Novi Ligure Tortona e Serravalle Scrivia raccontano un antico mosaico di storia, fatto di archeologia, imprese leggendarie, pregiati vitigni e tradizioni culinarie, attraverso itinerari cicloturistici, escursioni naturalistiche, visite culturali e giornate all’aria aperta in famiglia. Un viaggio che parte dal Serravalle Designer Outlet: agli ospiti infatti il centro McArthurGlen di Serravalle offrirà loro il Fashion Passport, la carta giornaliera per un ulteriore 10 per cento di sconto sui prezzi Outlet, nei negozi aderenti.

La meccanica di prenotazione è semplicissima: direttamente dal sito www.thinkserravalle.it (dove sono esplicate tutte le condizioni) si possono trovare le strutture aderenti: una vasta scelta di hotel, golf resort, bed & breakfast, agriturismi e appartamenti. La prenotazione avviene direttamente con la struttura di ospitalità prescelta, pagando una sola notte ma soggiornandone tre. La prenotazione potrà essere effettuata entro il 31 agosto con soggiorni usufruibili fino al 31 dicembre 2021.