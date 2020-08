Casale debutta con un tris, poker Castellazzo

NOVI LIGURE - Tre gol, tutti nel primo tempo: il Casale debutta con un successo, al 'Girardengo', contro la Novese, matricola della Promozione. A segno, nell'allenamento congiunto, Coccolo, Mullici e D'Antoni. Per i due tecnici, Francesco Buglio e Mattia Greco, indicazioni comunque utili. I nerostellati torneranno in campo già domani, domenica, alle 16.30, al 'Bianchi', contro Stay O'Party: anche questo test sarà a porte chiuse.

Prima vittoria per il Castellazzo, 4-1 sul Varazze di Eccellenza ligure. Per i biancoverdi di Nobili doppietta di Zunino e un gol ciascuno di Liguoro e Ndongo.

Sospesa sull'1-1, per la grandinata che si è abbattuta su Valenza, l'amichevole tra ValenzanaMado e Junior Calcio Pontestura: Galia e Andersen Abrazhda i marcatori.

Dopo il 4-0 in casa del Monferrato, l'Ovadese torna in campo domani, alle 17.30, a Rossiglione.

Domani, alle 16, al centro sportivo in via Po, debutta l'Acqui, contro il Monferrato.

Rinviata Gaviese - Cassano: il 'Pedemonte' è stato seriamente danneggiato dalla piena del Lemme. "Sul campo ora l'acqua si è ritirata. Dobbiamo togliere sabbia e fango, e già domani lavoreremo, come abbiamo già fatto negli spogliatoi - spiega il presidente, Giacomo Lolaico - Ci sono danni negli spazi sotto la tribuna e nel baretto, oltre che nei camminamenti per il pubblico. Ma contiamo di essere pronti per il triangolare del 5 settembre con Hsl Derthona e Novese".

Un appello arriva da Fabio Petrucci, presidente del Carrosio, che si rivolge alle autorità locali. "Aiutateci a ripristinare il nostro impianto, per permettere ai nostri bambini e ragazzi di continuare a giocare".