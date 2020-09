Hsl si prende il 'Traverso' e aspetta la Samp

TORTONA - Il weekend di Hsl Derthona si conclude con una notte da serie A. Fra poco, alle 20.30, al 'Coppi', arriva la Sampdoria che ieri è stata fermata sul 2-2 dall'Alessandria, un evento speciale per gli uomini di Luca Pellegrini, dopo la presentazione e dopo il primo posto al torneo, a Gavi, intitolato a Lorenzo Traverso, affermazione di cui è molto orgoglioso il ds Luca Sacco, legato da un rapporto speciale con il 'Lotra'. Nel triangolare la Novese batte di misura i padroni di casa (1-0), che cedono, lottando, all'Hsl, 2-1 per i leoncelli. La terza sfida, decisiva, ancora combattuta, 1-0 per Tortona che alza la coppa.

Casale, un gol per tempo

Prima partita con il pubblico anche all'Ottolenghi. Il Casale, seguito da una quarantina di sostenitori, che si sono fatti sentire, batte l'Acqui con una rete per tempo, Franchini e D'Antoni i marcatori. Nelle file nerostellate il debutto di M'Hamsi, che pochi giorni fa ha rescisso il contratto con l'Alessandria e ha raggiunto l'accordo con il club del presidente Gaffeo, un ritorno molto gradito anche da Francesco Buglio. I termali ora preparano il preliminare di Cppa Pimonte, domenica a Torino con Cbs, un'altra delle squadre ripescate in Eccellenza.

Ovadese e San Giuliano ok

Ritrova subito il successo l'Ovadese, Motta decide il test con la Campese. Festa del gol, a Centogrigio, tra Luese e San Giuliano Nuovo: la spunta la formazione di Prima Categoria, 4-3, doppietta di Polisi, Xassan e Kolay, per la formazione allenata da Valentino Vecchio a segno Sciacca, Del Pellaro e Cabella