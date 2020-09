Palazzo Durazzo, opere di Sciorilli e Cotterli in mostra

NOVI LIGURE — Il giardino di palazzo Durazzo, domani, venerdì 18 settembre, ospiterà un appuntamento fuori cartellone di Hortus Conclusus, la rassegna culturale ideata dal regista novese Andrea Lanza. L'appuntamento è alle 18.00, con ingresso dalla storica residenza di piazza Dellepiane, a Novi Ligure.

I due artisti, Danilo Sciorilli e Giulia Cotterli, della prima residenza d'artista novese, curata da Linda Fossati, presenteranno le loro video installazioni. Danilo e Giulia, grazie alla delegazione cittadina del Fai, hanno conosciuto, il mese scorso, il territorio, visitato i luoghi storici della città, svolto ricerche e interagito con la cittadinanza. Le esperienze e i materiali raccolti hanno costituito la base di ispirazione per la creazione delle opere che saranno in mostra.

Nell'installazione di Danilo Sciorilli, il soggetto sono le leggende di Novi, in particolare quella del cavaliere senza testa, rappresentata in una breve animazione video contestualizzata alla location. Da qui nasce anche un piccolo libro illustrato per bambini disponibile durante la rassegna.

Giulia Cotterli propone un'idea progettuale: rimasta colpita dalle facciate dipinte, ci mostra in video il progetto per realizzare una finestra decorata con i classici motivi genovesi, all'interno di questa architettura, un video autobiografico. Le visite saranno da effettuarsi in piccoli gruppi (prenotazione obbligatoria al 346 0141456) e avranno la durata di 15 minuti.