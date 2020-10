In provincia 125 nuovi contagi, 3 decessi e 18 guariti

ALESSANDRIA - Sono 125 i nuovi contagi rilevati oggi in provincia dall'Unità di crisi regionale per il coronavirus, che evidenzia pure 3 decessi e 18 guarigioni.

Sono 27 le vittime positive al test del Covid-19 comunicate, di cui 3 oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora 4332 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 706 Alessandria, 262 Asti, 226 Biella, 419 Cuneo, 410 Novara, 1900 Torino, 233 Vercelli, 134 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 42 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I positivi in Piemonte arrivano invece a essere 65.030 (+2585 rispetto a ieri), di cui 1166 (45%) sono asintomatici. I casi sono così ripartiti: 951 screening, 654 contatti di caso, 980 con indagine in corso; per l’ambito: 229 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali, 283 scolastico, 2073 popolazione generale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 6250 Alessandria, 3271 Asti, 2141 Biella, 8038 Cuneo, 5445 Novara, 34.358 Torino, 2491 Vercelli, 1885 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 468 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 683casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 146 (+11rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.381 (+144rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 25.364. I tamponi diagnostici finora processati sono 997.507 (+12.787 rispetto a ieri), di cui 544.895 risultati negativi.

Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 32.807 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3781, Asti 1782, Biella 1045, Cuneo 3400, Novara 3054, Torino 16.861, Vercelli 1533, Verbano-Cusio-Ossola 1123, extraregione 228.