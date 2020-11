Tutti i campionati fermi fino a gennaio

ALESSANDRIA - Anche la pallavolo si ferma. Lo aveva fatto il comitato piemontese, spostando a inizio 2021 C, D, Prima Divisione e giovanili. Ora lo stop riguarda anche i campionati di interesse nazionale, unica eccezione la serie A, la cui attività è governata dalle Leghe. Dunque non si giocheranno B1 femminile con Arredo Frigo Valnegri Acqui, B2 femminile con Euromac Junior Casale e B maschile, con Novi e La Bollente Cts Acqui: l'inizio era già slittato dal 7 al 22 novembre con le gare della terza giornata, ora è tutto spostato "al prossimo mese di gennaio", con possibile rimodulazione di gironi e formula dei tornei. La Federazione, che ha preso in queste ore la decisione "sofferta", spiega che " non si può ignorare l’incidenza del Covid-19 sulle società e le oggettive difficoltà che le stesse stanno riscontrando sia nell’organizzazione sia nella programmazione dell’attività. L’ultimo Dpcm, infatti, anche alla luce della divisione del territorio nazionale in fasce differenti, non consente il regolare svolgimento dell’attività ed un'ottimale programmazione della stessa da parte delle società".

Per quanto riguarda gli allenamenti "restano possibili nei limiti delle norme governative, regionali e locali, e nel rispetto dei protocolli federali".