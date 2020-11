Ai domiciliari il ladro nomade che usava un cagnolino come diversivo

TORTONA - I Carabinieri di Capriata d’Orba hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Alessandria, nei confronti di un 44enne del locale campo nomadi, con pregiudizi di polizia, in relazione ai furti su autovettura commessi nei comuni di Gavi e Predosa dal 9 giugno al 20 ottobre di quest’anno. I Carabinieri hanno evidenziato la particolarità del fatto che l’uomo, all’epoca ignoto, durante la commissione dei reati era solito portare con sé un cane meticcio di piccola taglia che utilizzava come diversivo per non dare nell’occhio. L’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari presso il campo nomadi.

Le indagini sono tuttora in corso per accertare ulteriori analoghi reati commessi dall’uomo.