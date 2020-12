Coronavirus, giù i contagi. E oggi torna il mercato in piazza

NOVI LIGURE — Nelle ultime due settimane il numero dei contagiati a Novi Ligure continua a diminuire. Dopo aver toccato il picco lo scorso 19 novembre, con 388 residenti positivi al coronavirus, il trend ora sembra in lenta – ma stabile – discesa. Secondo l’ultimo dato ufficiale disponibile, quello del 2 dicembre, in città ci sono 281 contagiati e si scende al ritmo di 5-10 al giorno. Non è però tempo di cantare vittoria: i malati sono ancora l’1 per cento della popolazione. Sempre alla data di ieri, all’ospedale San Giacomo risultano occupati 67 posti letto per Covid: 4 in terapia intensiva, 4 in terapia semintensiva e 59 di media intensità.

Da parte della polizia municipale intanto sono proseguiti i controlli. Nel mese di ottobre sono stati effettuati 242 controlli su persone e 71 nei confronti di attività o esercizi commerciali. Dal 1° novembre al 1° dicembre le persone controllate hanno raggiunto il numero di 572, mentre sono 164 i controlli effettuati sulle attività commerciali.

Il passaggio da zona rossa a zona arancione non ha comportato molti cambiamenti nelle abitudini dei novesi: da oggi però verrà ripristinato il mercato settimanale non alimentare in piazza XX Settembre e in viale Saffi, che era sospeso dallo scorso 9 novembre.

Nel novese, in rapporto al numero degli abitanti i Comuni messi peggio sono Basaluzzo (69 contagiati, pari al 3,3 per cento della popolazione), Sant’Agata Fossili (2 per cento) e Grondona (1,8 per cento). Sono “covid free” Cabella Ligure, Fraconalto, Mongiardino Ligure e Roccaforte Ligure.