Movicentro e strisce blu, sosta gratis per le feste natalizie

NOVI LIGURE — Per oltre tre settimane a Novi Ligure non si pagherà per parcheggiare nelle strisce blu. Da sabato 12 dicembre fino al 6 gennaio 2021 tutti i parcheggi nelle strisce blu, compresi quelli interrati del Movicentro alla stazione ferroviaria, saranno completamente gratuiti. La decisione è stata presa nel corso dell’ultima riunione della giunta comunale.

L’iniziativa «si inserisce tra i vari interventi messi in campo dall’amministrazione comunale per sostenere le attività commerciali e artigianali cittadine, già pesantemente colpite dagli effetti della pandemia», spiegano dal municipio.

«Per favorire l’accesso dei cittadini agli esercizi commerciali e artigianali si è deciso di sospendere il pagamento dei parcheggi blu durante tutto il periodo delle festività natalizie», riferiscono dall’amministrazione comunale.

I parcheggi blu sono appannaggio del Cit, la società di trasporto pubblico locale che gestisce anche il Movicentro e le aree di sosta a pagamento. Per l’azienda, che già non naviga in buone acque, l’iniziativa significherà un ulteriore minore introito nelle proprie casse. «Ciò non provocherà ripercussioni sui conti del Cit in quanto il Comune provvederà a ristorare il gestore dei parcheggi per i mancati incassi delle soste a pagamento», assicurano dall’amministrazione comunale.