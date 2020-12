Morto Bruno Castagneto, aveva diretto il reparto di Oncologia

GENOVA — È morto oggi all'età di 70 anni Bruno Castagneto, medico molto noto a Casale Monferrato e a Novi Ligure per la sua attività di oncologo negli ospedali delle due città. Nato nel 1950 a Genova, dal 1979 al 2006 aveva lavorato al Santo Spirito di Casale, poi, nel 2007, aveva assunto l'incarico di responsabile del reparto di Oncologia, al San Giacomo di Novi, e di referente provinciale per l'oncologia geriatrica.

Da qualche tempo era andato in pensione. Castagneto si è spento a Genova, dove era ricoverato per una leucemia. Poi era sopraggiunto anche il coronavirus ad aggravare le sue condizioni. A Novi è ricordato anche per aver partecipato a diverse attività organizzate dall'associazione onlus "Giuseppe Ciliberto per la lotta contro il cancro".