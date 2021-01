Allarme rave party a Villa Minetta? Carabinieri sul posto

NOVI LIGURE - È scattato l’allarme rave party la notte scorsa a Villa Minetta, dimora storica di Novi Ligure, per la presenza di un gruppo di persone. Sono sul posto i carabinieri della compagnia di Novi Ligure che presidiano gli ingressi della villa alla periferia di Novi Ligure per poi procedere al riconoscimento delle persone all’interno.

Potrebbe trattarsi, ma al momento è ipotesi da verificare, di appartenenti ad uno dei photogroup urbex che si interessano di storie di luoghi abbandonati, ville nobiliari, castelli disabitati. La filosofia di ‘urbex’, ammesso che quelli che attualmente occupano Villa Minetta a Novi ne siano seguaci, non è solo di limitarsi ad esplorare, ma di far conoscere la storia ad altri.

Di certo, in questo momento un gruppo di persone sono all’interno di una proprietà privata della quale, tra l’altro, è in corso la vendita all’asta in seguito al fallimento della società che ne era proprietaria sino a una decina di anni fa. Il curatore fallimentare è l’avvocato Massimo Diamanti. L’ultima asta, nello scorso mese di ottobre, è andata deserta nonostante il prezzo partisse da un prezzo base di 500 mila euro.

Nell’ultimo decennio ‘Villa Minetta’, che fu dimora del conte Raggio, è stata più volte interessata da intrusioni di curiosi ed appassionati di ville storiche che l’hanno saccheggiata.

Quella in corso è una visita più anomala rispetto alle precedenti perché il gruppo di persone ha trascorso una notte all’interno con la temperatura intorno agli zero gradi.