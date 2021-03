Il "porta a porta" si fa strada: nuovi bidoni in via Manzoni e via Verdi

NOVI LIGURE — Dopo il quartiere G3 tocca alla zona di via Manzoni e via Verdi: lunedì inizieranno le consegne a domicilio dei nuovi bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti. Gli operatori di Gestione Ambiente consegneranno dalle 8.00 alle 19.30, sabato compreso.

È importante sapere che per ritirare i contenitori è necessario firmare il modulo di consegna. L’alternativa al ritiro del contenitore dell’umido e/o del vegetale è la compostiera. È possibile farne richiesta in fase di consegna. Il contenitore del vegetale sarà fornito solo a chi vorrà attivare il servizio di raccolta (a pagamento dal 2021). La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito.