Sicurezza idrogeologica, Grondona e Voltaggio al lavoro su Dorzegna e Lemme

Anche Grondona e Voltaggio sono tra i Comuni che riceveranno dal ministero dell’Interno i fondi per opere di sicurezza idrogeologica. A Grondona, in valle Spinti, arriveranno 650 mila euro, mentre per Voltaggio, in val Lemme, da Roma hanno stanziato 970 mila euro.

«Interverremo sul torrente Dorzegna, che nasce nei pressi di Lemmi, passa in mezzo all’abitato di Grondona e che dall’alluvione del 2014 in avanti è tra i “sorvegliati speciali” perché a forte rischio di esondazione», spiega il sindaco Silvio Barbieri. L’amministrazione comunale aveva già ottenuto i finanziamenti necessari a preparare i progetti, ora si potrà partire con la fase realizzativa. «Metteremo in sicurezza il versante a monte del paese e la confluenza tra il Dorzegna e il torrente Spinti», dice Barbieri.

Anche a Voltaggio le somme stanziate dal Governo saranno utilizzate per i torrenti, e in particolare per il tratto urbano del torrente Lemme. «Interverremo lungo percorso del Lemme, dal “ponte dei frati” fino alla confluenza con il rio Morsone», dice il sindaco Giuseppe Benasso. Poco meno di 60 mila euro sono già stati spesi per la progettazione. Il tratto interessato dai lavori di sistemazione è di circa un chilometro, ma fondamentale per la sicurezza del paese: «Tutti hanno ancora ben stampata in mente l’immagine della passerella sul Lemme, le cui ringhiere erano state strappate via dalla forza dell’acqua durante il nubifragio dell’agosto 2020».

