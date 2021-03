Adeguamento sismico e messa in sicurezza: lavori in tre scuole

NOVI LIGURE — Importanti lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico sono in programma in tre scuole di Novi Ligure. Si tratta della scuola elementare Zucca di via Verdi, della scuola media Boccardo in via Ferrando Scrivia e della elementare Rodari in viale Pinan Cichero.

Complessivamente, l’importo preventivato a base d'asta dal Comune per i lavori, Iva e oneri compresi, è di 610 mila euro: 200 mila alla scuola Zucca, 259 mila euro al Boccardo e 151 mila alla Rodari.

Il Comune di Novi, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale, in questi giorni sta chiedendo le manifestazioni d’interesse per l’affidamento degli incarichi di progettazione. Le attività dovranno essere svolte nel periodo che va da giugno a dicembre di quest’anno.