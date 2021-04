Ornano: comicità e musica a "La valigia dell'artista"

ONLINE - La nuova puntata de “La valigia dell’artista”, il talk show virtuale del Teatro della Juta di Arquata Scrivia, andrà in onda stasera, martedì 20 aprile alle ore 21, sulla pagina Facebook del Teatro della Juta e in replica mercoledì 21 aprile alle ore 21 su Radio Gold Tv (canale 654 del digitale terrestre). Ospite sarà l’attore e comico Antonio Ornano, supportato da Simone Repetto, attore, cabarettista e autore comico, la sfidante del quiz sarà Alessia Pignatelli, allieva dei corsi dell’Accademia della Juta. L’ospite musicale della puntata sarà il compositore Raffaello Basiglio che comporrà una melodia in diretta.

Si conclude quindi la prima stagione de “La valigia dell’artista” creata con l’intento di preservare e rinforzare la rete di rapporti con il pubblico durante l’emergenza coronavirus. È stata realizzata nell'ambito del progetto "Accademia della Juta - Nuove Trame Artistiche", in collaborazione con il Comune di Arquata Scrivia e il Comune di Gavi e con il contributo della Fondazione SociAl e della Compagnia di San Paolo.

Antonio Ornano scopre la sua passione per il teatro negli anni dell’università. Fonda una factory creativa la “Maodit entertainment” con cui produrrà, scriverà e interpreterà spettacoli e cortometraggi che parteciperanno a diversi concorsi internazionali. Dopo anni di ricerca nell’ambito del teatro fa il suo esordio nel mondo della comicità partecipando a “Central Station” il programma comico di Comedy Central e Mtv. Partecipa a due edizioni del programma televisivo in onda su Rai Due “Scorie” e successivamente a “Zelig Off” e allo spin-off di Davide Parenti “X Love”. Fa parte del cast di “Colorado” e di “Quelli che il calcio” dove nel 2020 appare con una parodia su Roberto Burioni. Sempre nel 2020 debutta con il suo nuovo spettacolo “L’Ornano Furioso”.