Chessa passa a Fratelli d'Italia, in consiglio l'equilibrio reggerà?

NOVI LIGURE — Francesca Chessa approda a Fratelli d’Italia. La capogruppo di Forza Italia ha confermato la notizia che girava ormai da qualche tempo in città e che segue di pochi giorni l’analoga scelta del presidente della Provincia Gianfranco Baldi.

Chessa ha ufficializzato la sua scelta in una partecipata conferenza stampa spiegando che la sua «non è stata una scelta di pancia ma una decisione ben ponderata. Le posizioni programmatiche di Fdi sono vicine alle mie corde. È un salto sul carro del vincitore? Niente affatto, qui a Novi la sinistra è ancora la forza da battere».

Quanto ai temi locali, Chessa ha assicurato che si occuperà in particolare di sicurezza («chiederemo più telecamere e più controlli nei parcheggi») e che sosterrà lealmente il sindaco Gian Paolo Cabella.

La maggioranza, è stato spiegato, appoggerà una modifica al regolamento del consiglio comunale, per permettere la costituzione del gruppo di Fratelli d’Italia (secondo le norme attuali due componenti non sarebbero sufficienti per una formazione autonoma). Capogruppo sarà la stessa Chessa, per volontà di Luciano Saracino che ha rinunciato al ruolo (e che dalla Lega era passato in FdI nel luglio 2019, all’indomani delle elezioni).

Dopo l’addio di Chessa, in consiglio comunale rimane un solo esponente di Forza Italia: Oscar Poletto, che è anche presidente del consiglio. Forza Italia esprime anche due componenti della giunta: il vicesindaco Diego Accili e l’assessore alla Cultura e allo Sport Andrea Sisti. Al contrario, ora FdI ha due consiglieri e nessun assessore. L’equilibrio reggerà o ci sarà un nuovo rimpasto?

