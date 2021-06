Forestali: domani un premio nazionale per il maresciallo Nadia Brero

ROMA - Domani a Roma, in occasione della celebrazione 207° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Maresciallo Ordinario Nadia Brero, Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Stazzano, sarà insignita del premio annuale conferito ai Comandanti di Stazione dell’Arma dei Carabinieri che si sono particolarmente distinti nel servizio d’istituto.

Il Maresciallo Brero, laureata con lode in “Criminologia applicata per l’investigazione e la sicurezza” e in Giurisprudenza, con un master in operatore criminologico processuale ed in possesso di specializzazione quale operatore dei servizi scorta e sicurezza e negli interventi di protezione civile come disaster-manager, ha già ricoperto analoghi incarichi presso le Stazioni di Cicagna e di San Sebastiano Curone, dimostrando non comuni doti umane e capacità professionali, ottenendo lusinghieri risultati operativi, apprezzati dalle Autorità, Giudiziaria e locali, e dalla popolazione.