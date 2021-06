Lavori sulla Novi-Ovada in vista del Giro Rosa 2021

Sospiro di sollievo per molti automobilisti abituati a percorrere ogni giorno la provinciale 155 Novi-Ovada. E' partito da poco l'intervento di riordino della pavimentazione che elimineranno la parte più significativa della criticità.

I lavori sono partiti anche in previsione del passaggio da Ovada del "Giro Rosa 2021", la corsa a tappe che sbarcherà sul territorio il 4 luglio prossimo nell'ambito della "Casale-Ovada".

L'intervento sulla Novi-Ovada va inquadrato in un ambito più ampio. "Nelle ultime settimane abbiamo avuto diversi contatti con il Presidente della Provincia, Baldi, e con l’ingegnere Marenzana, capo dell’ufficio tecnico provinciale - spiega Diego Sciutto, presidente del comitato di tappa - per segnalare le varie criticità delle asfaltature presenti lungo il percorso della gara, bisogna riconoscere loro che si sono resi disponibili e sono intervenuti al meglio. Gli interventi non hanno riguardato anche alcuni tratti nei comuni di Tagliolo e di Montaldeo, così come a Morsasco sul versante acquese".