Caccia: «In Triodos racconto l'Appennino, la riviera e la sonnolenta Novi»

NOVI LIGURE — Una nuova raccolta di racconti per Gianni Caccia: il docente di Novi Ligure ha appena pubblicato “Triodos” (Puntoacapo editrice), il seguito di “Ricerca”. Torna infatti in questo libro la figura di Konrad Jaeger, il docente di lettere malato di collezionismo e maniaco della pulizia, che si fa vanto della sua razionalità ma è attratto dal mistero.

Il titolo allude alla triplice ambientazione dei tre racconti lunghi che compongono l’opera: «L’Appennino, in particolare quello delle “quattro province”, una riviera poco turistica e la mia sonnolenta Novi», spiega Caccia.

Il libro sarà presentato in streaming oggi alle 20.30 all’interno della rassegna “Volti di libri” (sulla pagina Facebook e Instagram di Puntoacapo), e in presenza venerdì 2 luglio, alle 18.45 in località Boscopiano, lungo le Strette della val Borbera, con la partecipazione di Mauro Ferrari, direttore della casa editrice.